Basket Serie A | derby Milano-Varese e scontro salvezza tra Reggiana e Cantù

Nel prossimo fine settimana si disputa il diciassettesimo turno della Serie A di basket, con incontri che spaziano dal derby Milano-Varese alle sfide cruciali per la salvezza come Reggiana-Cantù. Pur non essendo tutti big match, queste partite offrono spunti di interesse sia dal punto di vista storico sia per la classifica. Un appuntamento importante per gli appassionati che seguono il massimo campionato italiano di pallacanestro.

Va in scena questo fine settimana il diciassettesimo turno del massimo campionato italiano di basket e se il programma non propone big match di particolare spessore, sono comunque diverse le sfide interessanti, sia per la storia dello sport sia in chiave playoff e salvezza. Si parte sabato pomeriggio con Napoli-Tortona, scontro interessante tra due formazioni in zona playoff e divise da quattro punti. Per i partenopei una vittoria è fondamentale per restare saldamente nella top 8, mentre i piemontesi vanno a caccia di due punti per riavvicinare invece le prime quattro posizioni. Sempre sabato si gioca Trieste-Sassari, con i padroni di casa chiamati a confermarsi ampiamente in zona playoff, mentre un colpo esterno darebbe un’importante spinta ai sardi in chiave salvezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

