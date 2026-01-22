È aperta da mercoledì pomeriggio la prevendita dei biglietti per la partita Frosinone-Reggiana, in programma sabato 24 gennaio alle 15:00 allo stadio “Benito Stirpe”. La sfida, valida per il ventunesimo turno di Serie B 202526, vedrà i tifosi granata tornare allo stadio dopo tre mesi di assenza, offrendo ai supporter la possibilità di seguire la squadra dal vivo.

Scattata mercoledì pomeriggio la prevendita dei biglietti per Frosinone-Reggiana, in programma sabato 24 gennaio alle ore 15:00 allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, valida per il ventunesimo turno del campionato di Serie B 202526.La gara sarà seguita anche dai tifosi ospiti: il Ministero.🔗 Leggi su Today.it

Frosinone-Reggiana, trasferta aperta ai tifosi granata dopo tre mesi di stopÈ aperta la prevendita dei biglietti per la partita Frosinone-Reggiana, che si disputerà sabato 24 gennaio alle 15:00 allo stadio “Benito Stirpe”.

Leggi anche: Serie B, dopo gli scontri prima del derby trasferte vietate per tre mesi ai tifosi granata. Il Modena cede la vetta della classifica al Monza che va a +1

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Frosinone-Reggiana, trasferta aperta ai tifosi granata dopo tre mesi di stop; Trasferte Reggiana: il divieto finisce prima, tifosi ammessi a Frosinone; Frosinone-Reggiana, al via la prevendita: settore ospiti aperto ai tifosi granata dopo quasi tre mesi di stop; Prosegue il lavoro dei granata in vista della trasferta di Frosinone.

Calcio, Reggiana a Frosinone con i tifosi al seguitoREGGIO EMILIA – Il Ministero dell’Interno fa uno sconto di punizione ai tifosi della Reggiana: i sostenitori granata potranno tornare a seguire la squadra già da sabato, a Frosinone. Il Viminale aveva ... reggionline.com

Cesena troppo fragile a Frosinone. La Reggiana per l’esame di maturitàIl Cesena a Frosinone non ha perso solo la partita, per come si sono svolte le cose in campo rischia di compromettere quella sicurezza e autostima che è stata la chiave di svolta sinora dei bianconeri ... ilrestodelcarlino.it

Extra Tv. . FROSINONE: SABATO LA REGGIANA, CENTROCAMPO DA INVENTARE - facebook.com facebook

L'iniziativa del club canarino per Frosinone-Reggiana: tutti allo stadio! x.com