Serie A Cremona batte Cantù in rimonta con super Willis

La Cremona batte Cantù in una partita emozionante finisce 89-87. Willis segna i canestri decisivi e firma il massimo in stagione. Cantù prova a reagire, ma non basta: Sneed mette a referto 30 punti, senza però riuscire a evitare la sconfitta.

Senza Coach Brotto espulso per proteste, senza Davide Casarin fuori per 5 falli dopo aver giocato con il ginocchio infortunato e sotto di 11 punti nel 4° quarto, Cremona ha sette vite: rimonta, sconfigge Cantù e si porta a +10 da Treviso ultima in classifica. Punteggio finale 89-87 con "Willis to win": la guardia Vanoli segna i canestri decisivi e firma il massimo in stagione. Ai brianzoli non bastano i 30 di uno scatenato Xavier Sneed. Paura dopo 9’ di partita: contatto con De Nicolao e ginocchio di Casarin che sembra girarsi. L’ex Reyer lascia il campo in lacrime, consolato anche da Walter De Raffaele coach di Cantù e suo ex allenatore a Venezia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Vanoli Cremona torna a sorridere dopo due sconfitte di fila.

Nella quattordicesima giornata della Serie A 2025-2026 di basket, si sono disputate tre partite.

