La Vanoli Cremona torna a sorridere dopo due sconfitte di fila. In un match combattuto contro Cantù, Willis decide la partita con un canestro decisivo e regala la vittoria ai padroni di casa davanti ai propri tifosi. La squadra di casa ha lottato fino all’ultimo secondo per conquistare i due punti fondamentali.

Dopo due sconfitte consecutive la Vanoli Cremona ritrova la vittoria e lo fa davanti al proprio pubblico, ma dopo una battaglia contro l’Acqua San Bernardo Cantù. Decisivo è un gioco da tre punti a quattro secondi dalla fine di Payton Willis, che fissa il punteggio sull’89-87 finale. Due punti pesanti per la Vanoli in classifica, visto che si porta attualmente all’ottavo posto a 16 punti e soprattutto allontana definitivamente la zona calda della classifica, dove invece rimane Cantù al penultimo posto con otto punti. Il protagonista come detto in casa Vanoli è Payton Willis, che ha messo a referto 25 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Willis regala la vittoria a Cremona nell’anticipo contro Cantù

