Basket Willis regala la vittoria a Cremona nell’anticipo contro Cantù

Da oasport.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Vanoli Cremona torna a sorridere dopo due sconfitte di fila. In un match combattuto contro Cantù, Willis decide la partita con un canestro decisivo e regala la vittoria ai padroni di casa davanti ai propri tifosi. La squadra di casa ha lottato fino all’ultimo secondo per conquistare i due punti fondamentali.

Dopo due sconfitte consecutive la Vanoli Cremona ritrova la vittoria e lo fa davanti al proprio pubblico, ma dopo una battaglia contro l’Acqua San Bernardo Cantù. Decisivo è un gioco da tre punti a quattro secondi dalla fine di Payton Willis, che fissa il punteggio sull’89-87 finale. Due punti pesanti per la Vanoli in classifica, visto che si porta attualmente all’ottavo posto a 16 punti e soprattutto allontana definitivamente la zona calda della classifica, dove invece rimane Cantù al penultimo posto con otto punti. Il protagonista come detto in casa Vanoli è Payton Willis, che ha messo a referto 25 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket willis regala la vittoria a cremona nell8217anticipo contro cant249

© Oasport.it - Basket, Willis regala la vittoria a Cremona nell’anticipo contro Cantù

Approfondimenti su Willis Cremona

Basket, Serie A: Brescia fatica, ma nel finale supera Cremona nell’anticipo

Basket, l’Olimpia Milano soffre fino alla fine ma batte Cantù nell’anticipo di Serie A

Nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2025-2026, Olimpia Milano ha affrontato una partita difficile contro Cantù.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.