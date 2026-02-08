Serie A 24° turno | Sassuolo-Inter 0-5

L’Inter mette subito pressione al Milan, battendo 5-0 il Sassuolo in trasferta. La squadra di Inzaghi domina dal primo minuto e si porta a +8 in classifica. La partita si mette subito bene per i nerazzurri, che trovano il gol già nel primo tempo e aumentano il ritmo nella ripresa. Il Sassuolo non riesce a reagire e subisce un’altra sconfitta pesante. I nerazzurri ora guardano con fiducia alla prossima sfida, mentre i neroverdi devono cercare di rialzarsi.

20.00 L'Inter passeggia in casa del Sassuolo: al 'Mapei' 0-5 per la capolista,che sale a +8 sul Milan, impegnato mercoledì con il Como. Neroverdi fermi a 29 punti E dire che la prima occasione è per i padroni di casa:Dimarco salva sulla linea di porta un tiro di Koné. Poi monologo nerazzurro. Apre lo score Bisseck di testa su corner di Dimarco (11'). Il laterale dell'Inter assoluto protagonista: coglie la traversa, poi pennella per Thuram (28'). Ripresa: tris di Lautaro (50'), poker di Akanji (54'), pokerissimo di Luis Henrique (89').

