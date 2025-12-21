Serie A 16° turno | Sassuolo-Torino 0-1
16.55 Dopo il successo sulla Cremonese,il Torino batte un'altra squadra che lo precede: al 'Mapei' 0-1 sul Sassuolo. Granata a 20 punti, neroverdi a 21. Primo tempo granata. Vlasic impegna Muric, contatto Doig-Adams, Calzavara fischia rigore, il Var lo toglie. Zapata si divora il gol a porta vuota.A inizio ripresa lo imita il compagno di squadra Lazaro. Si vede il Sassuolo con Walukiewicz, alto. Contatto Doig-Simeone, stavolta è rigore vero, Vlasic trasforma (66').Muric evita il raddoppo parando tiri di Simeone, Maripan e Ngonge. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Serie A,9° turno: Cagliari-Sassuolo 1-2
Leggi anche: Serie A, 12° turno: Sassuolo-Pisa 2-2
Serie A 2025-25 (16° turno) Sassuolo-Torino: presentazione - La sedicesima giornata di Serie A proporrà domenica alle ore 15:00 al “Mapei Stadium- datasport.it
Sassuolo-Torino, le formazioni ufficiali - 3): Muric; Walukiewicz, Idzes Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Volpato, Cheddira, Laurienté. gianlucadimarzio.com
Serie A 2025-26 (15° turno) Milan-Sassuolo: presentazione e formazioni ufficiali - Domenica 14 dicembre, alle ore 12:30, lo stadio “Giuseppe Meazza” ospiterà il lunch- datasport.it
Milan-Sassuolo 2-2: gol e highlights | Serie A
SERIE C - EAST 4° TURNO RITORNO ---------------------------- Basket Giarre 🆚 DECÒ ALFA CATANIA ---------------------------- SABATO 20 DICEMBRE ⏰ 18,00 PALACANNAVO' - GIARRE - facebook.com facebook
Serie A, la 16ª giornata: turno "corto", chiude #GenoaAtalanta Il programma del sedicesimo turno della #SerieA #ToroNews #TorinoFC #Torino ⬇️ Il turno di campionato x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.