Serie A 12° turno | Sassuolo-Pisa 2-2

22.44 Divisione della posta tra Sassuolo e Pisa nella partita che chiude la 12ma giornata di campionato. Al 'Mapei' di Reggio Emilia emozionante 2-2. I neroverdi salgono a 17 punti, nerazzurri a 10 come il Lecce, quart'ultimi. Pronti-via:Candé atterra Touré in area. Dal dischetto Nzola porta in vantaggio il Pisa (4'). Immediato il pari dei padroni di casa col sinistro al volo di Matic (6'). Ripresa. Per i toscani ci prova Meister che al secondo tentativo illude i suoi (81'), perché Thorstvedt al 95' ristabilisce l'equilibrio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

