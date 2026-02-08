Serie A 24° turno | Lecce-Udinese 2-1

Il Lecce interrompe una lunga astinenza e torna alla vittoria battendo 2-1 l’Udinese al 'Via del Mare'. Dopo più di due mesi senza successi, i padroni di casa trovano i punti contro una squadra ostica, che aveva già dimostrato di saper mettere in difficoltà le big. La partita si mette subito bene per il Lecce, che apre le marcature e resiste alle riprese degli ospiti, portando a casa i tre punti fondamentali.

17.02 Il Lecce non vinceva dal 12 dicembre: ci riesce contro l'ostica Udinese,stesa 2-1 al 'Via del Mare'. Per i salentini è un'autentica boccata d'ossigeno. Colpisce subito Gandelman (5') col mancino sfruttando lo scivolone in area di Karlstrom.Punizione Sottil appena alta, al 26' rigore per i friulani (fallo Gaspar su Zemura): Solet pareggia. Minaccioso T.Gabriel di testa. Ripresa.Okoye vola sulla botta di Veiga, ci prova anche Ndri: palla di poco fuori. Il Lecce ci crede:traversa Gandelman (88'),punizione vincente di Banda al 90'.

