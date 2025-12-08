Serie A 14° turno | Udinese-Genoa 1-2
Nel 14° turno di Serie A, il Genoa conquista una vittoria importante in trasferta contro l'Udinese, con il risultato di 2-1. Con questo successo, i liguri raggiungono a 14 punti Cagliari e Parma, superando il Lecce in classifica. I friulani rimangono fermi a quota 18 punti, mentre il Genoa continua la sua rincorsa in campionato.
19.57 Il Genoa passa a Udine 1-2 e raggiunge a 14 punti Cagliari e Parma,scavalcando il Lecce. Friulani fermi a quota 18. Gol bianconero di Davis annullato per fuorigioco. Fronte Genoa, Norton-Cuffy non trova la porta. Vantaggio Grifone: Okoye stende Colombo, Malinovskyi trasforma il rigore (34').Reazione Udinese con Rui Modesto, Leali alza in corner. Ripresa. Per i padroni di casa ci prova due volte Bertola.Pari di Piotrowski di sinistro di prima su assist di Rui Modesto (65'). Okoye salva su Colombo, ma capitola a Norton-Cuffy (83'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
