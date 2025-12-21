Serie A16°turno | Fiorentina-Udinese 5-1

20.00 Arriva al 16° turno la prima vittoria della Fiorentina (ultima) in questo tormentato campionato: 5-1 all'Udinese. Ospiti con l'uomo in meno dal 9': rosso al portiere Okoye (tocco di mano fuori area su uscita disperata e durissima su Kean).Palo Gudmundsson,timbra Mandragora al 21' su tocco Fagioli (punizione). Raddoppio al 42':supergol dal limite di Gudmundsson. Nel recupero (50') tris di Ndour. Ripresa. Al 56' Parisi centra il legno e Kean fa poker.Destro a giro:accorcia Solet (66').Risponde subito Moise Kean che firma doppietta e 5-1 (68'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

