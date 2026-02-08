Sequestrata area usata per lo smaltimento illecito di rifiuti e lo smontaggio di auto rubate

La polizia provinciale ha sequestrato a Mondragone un’area di circa 4.000 metri quadrati. La zona era usata per smaltire illegalmente rifiuti e smontare auto rubate. L’operazione si inserisce nella lotta ai reati ambientali nella Terra dei Fuochi.

Sigilli a una zona di 4mila metri quadrati con quattro capannoni abbandonati, rinvenuti anche 13 cani da caccia legati con catene: un uomo è stato denunciato Nuova operazione di contrasto ai reati ambientali in Terra dei Fuochi. A Mondragone la polizia provinciale ha sequestrato una vasta area di circa 4mila metri quadrati utilizzata per lo smaltimento illecito di rifiuti e per lo smontaggio di autovetture rubate. L’intervento è stato condotto dalla Polizia Provinciale di Caserta, diretta dal comandante, colonnello Biagio Chiariello, con il supporto dell’Esercito Italiano - XIX Reggimento Cavalleggeri “Guide”, coordinato dal colonnello Spiezia.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Mondragone Polizia Smaltimento illecito di rifiuti:sequestrata un’area di 4mila metri quadrati utilizzata per lo smontaggio di auto rubate La Polizia Provinciale di Mondragone ha messo i sigilli a un’area di circa 4mila metri quadrati dove si smaltivano illegalmente rifiuti e si smontavano auto rubate. FOTO/ Smaltimento illecito di rifiuti: sequestrata un’officina meccanica a Capua La Polizia Provinciale di Caserta ha sequestrato un’officina meccanica a Capua per smaltimento illecito di rifiuti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Mondragone Polizia Argomenti discussi: Napoli, parcheggio abusivo davanti antica villa di Barra: spazio pubblico sottratto a collettività; Marigliano: sequestrata arma giocattolo usata per intimidire, blitz in villa; Gassino Torinese: sequestrata discarica abusiva di 2.000 mq; Capannone usato come deposito di droga a Leini: sequestrata quasi mezza tonnellata di stupefacenti. Sequestrata area usata per lo smaltimento illecito di rifiuti e lo smontaggio di auto rubateSigilli a una zona di 4mila metri quadrati con quattro capannoni abbandonati, rinvenuti anche 13 cani da caccia legati con catene: un uomo è stato denunciato ... casertanews.it Marigliano: sequestrata arma giocattolo usata per intimidire, blitz in villaProseguono senza sosta a Marigliano i controlli mirati in materia di sicurezza urbana, con un rafforzamento della presenza della Polizia Municipale nelle zone più sensibili della città. L’attività di ... ilmediano.com Rifiuti illegali in zona industriale, area sequestrata a Bellizzi facebook Ischia, sequestrata un’area destinata allo stoccaggio dei rifiuti x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.