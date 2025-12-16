palazzone iperfamila il comune si oppone alla sentenza del tar

Il Palazzone Iperfamila di Fiorano è al centro di una disputa legale tra il Comune e le autorità giudiziarie. La Regione ritiene che l’edificio, costruito sopra all’Iperfamila, non sia idoneo all’abitazione a causa di problemi di standard abitativi e della posizione in una zona destinata ad attività produttive e funzioni terziarie.

Il palazzo costruito sopra all’Iperfamila, a Fiorano, "non è idoneo all’abitare, sia per standard abitativi e organizzazione degli spazi sia perché si trova in una zona con presenza di attività produttive, pensata per funzioni terziarie e direzionali". Con queste motivazioni la giunta comunale ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che sospende il provvedimento del Comune che aveva negato la richiesta, presentata dalla proprietà dello stabile, di cambio d’uso residenziale per alcuni uffici del fabbricato". L’Amministrazione fioranese resta convinta che le motivazioni per non concedere il cambio d’uso siano più che valide e tali restino: già nel 2006 il Comune respinse la richiesta di poter trasformare la destinazione d’uso dei piani superiori da uffici ad appartamenti, ottenendo ragione definitiva nel 2021 nei confronti degli allora proprietari. Ilrestodelcarlino.it

