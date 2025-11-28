Depeche Mode | vita memoria e morte nel live a Mexico City
C’è stato un tempo in cui gli album dal vivo non erano banali e fredde testimonianze di un evento più o meno recente. Anzi, molti dischi dal vivo storici come Who at Leeds, Live at the Apollo di James Brown, Live Rust di Neil Young, How West Was Won dei Led Zeppelin, Alive! dei Kiss, Mtv Unplugged in New York dei Nirvana, sono riusciti a catturare l’impossibile, ovvero la magia e l’elettricità dell’istante unico e irripetibile di una performance, l’esatta antitesi del gelo algoritmico che popola le piattaforme streaming oggi. Sia negli album in studio sia nei live. Con qualche eccezione. Memento Mori: Live in Mexico City dei Depeche Mode è una di queste eccezioni, un album di vita, morte e memoria. 🔗 Leggi su Panorama.it
