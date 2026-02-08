Segugioit | Nel 2025 in Italia il prezzo medio per l’Rc auto tocca i 469,86 €

Nel 2025, il prezzo medio dell’assicurazione auto in Italia sale a 469,86 euro. Nonostante l’aumento si sia fermato un po’, i costi restano elevati per gli automobilisti. I dati di Segugio.it mostrano che anche quest’anno, pagare l’assicurazione rappresenta una spesa importante per chi guida.

Rc auto, l’aumento rallenta ma i prezzi restano alti: ecco quanto si è speso nel 2025. I costi dell’assicurazione auto in Italia hanno continuato a gravare sulle tasche degli automobilisti anche nel 2025, sebbene con un rallentamento rispetto agli incrementi registrati negli anni precedenti. Secondo un’analisi di Segugio.it, portale specializzato nella comparazione di prodotti assicurativi, il premio medio per la Rc auto nel corso del 2025 ha raggiunto i 469,86 euro, segnando un aumento del 2,7% rispetto al 2024. Un dato che, pur rappresentando un rallentamento, conferma la persistente tendenza all’aumento dei costi nel settore assicurativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel 2025 il prezzo medio dell’assicurazione auto in Italia si ferma a quasi 470 euro, con un leggero aumento rispetto all’anno precedente.

A Rimini, il costo medio dell'assicurazione RC auto ha registrato una diminuzione del 5%, offrendo un sollievo ai guidatori più responsabili.

