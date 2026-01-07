Buone notizie per gli automobilisti virtuosi a Rimini il prezzo medio dell' Rc auto cala del 5%

A Rimini, il costo medio dell'assicurazione RC auto ha registrato una diminuzione del 5%, offrendo un sollievo ai guidatori più responsabili. Tuttavia, l’inizio dell’anno porta anche notizie meno positive: in Emilia-Romagna, oltre 42.000 automobilisti devono fare i conti con aumenti e difficoltà nel comparto assicurativo, secondo i dati dell’osservatorio di Facile.

