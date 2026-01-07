Buone notizie per gli automobilisti virtuosi a Rimini il prezzo medio dell' Rc auto cala del 5%
A Rimini, il costo medio dell'assicurazione RC auto ha registrato una diminuzione del 5%, offrendo un sollievo ai guidatori più responsabili. Tuttavia, l’inizio dell’anno porta anche notizie meno positive: in Emilia-Romagna, oltre 42.000 automobilisti devono fare i conti con aumenti e difficoltà nel comparto assicurativo, secondo i dati dell’osservatorio di Facile.
Il nuovo anno si apre con una brutta notizia per oltre 42.000 automobilisti emiliano-romagnoli; secondo l’osservatorio Rc auto di Facile.it, tanti sono gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2025, dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
