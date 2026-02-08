Sede del Pd Campania lavori in corso Piero De Luca fa insonorizzare la sua stanza e cambia gli uffici

La sede del Pd in Campania è in fermento. Piero De Luca ha deciso di rinnovare gli spazi interni, facendo insonorizzare la sua stanza e riorganizzando gli uffici. Lavori in corso nel cuore di via Santa Brigida, dove si stanno mettendo a posto le cose per migliorare l’ambiente di lavoro.

Pd Campania, cantiere nel quartier generale di via Santa Brigida. Piero De Luca riorganizza gli uffici: restyling e insonorizzazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Pd Campania Piero vuol fare il De Luca. E fa infuriare mezzo Pd sulla nuova giunta regionale in Campania Piero De Luca mira a consolidare il suo controllo all’interno del PD, scatenando tensioni con i suoi alleati in Campania. Piero De Luca: “Pd in prima linea per l’attuazione del programma in Campania” Piero De Luca sottolinea l'impegno del Pd nella realizzazione del programma in Campania, evidenziando l'importanza di un lavoro condiviso e concreto. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Pd Campania Argomenti discussi: Sede del Pd Campania, lavori in corso. Piero De Luca fa insonorizzare la sua stanza e cambia gli uffici; Consenso: il Pd Campania si Oppone al Passo Indietro nella Tutela delle Donne; Elly Schlein scarica Vicinanza a Castellammare. E affida Salerno a De Luca (figlio); REGIONE CAMPANIA. BRUNA FIOLA (PARTITO DEMOCRATICO) ELETTA PRESIDENTE COMMISSIONE ISTRUZIONE E CULTURA. Sede del Pd Campania, lavori in corso. Piero De Luca fa insonorizzare la sua stanza e cambia gli ufficiPd Campania, cantiere nel quartier generale di via Santa Brigida. Piero De Luca riorganizza gli uffici: restyling e insonorizzazione. fanpage.it Pd, Piero De Luca: Dalla Campania parte l’unità verso le elezioni politicheDalla iniziativa Idee per l’Italia a Napoli emerge l’insegna di unità, di compattezza, di forza del Pd che è in grado di essere centrale, nel centro-sinistra, per lavorare alla costruzione dell’alt ... ildenaro.it Dalla sede del campania Un saluto a chi di calcio se ne intende facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.