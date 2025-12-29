Piero De Luca sottolinea l'impegno del Pd nella realizzazione del programma in Campania, evidenziando l'importanza di un lavoro condiviso e concreto. In occasione della nomina di Massimiliano Manfredi come nuovo presidente del Consiglio regionale, De Luca esprime apprezzamento per l'unità e l’impegno delle forze politiche locali nel perseguire obiettivi di sviluppo e progresso per la regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Formulo i miei complimenti a Massimiliano Manfredi, nuovo presidente del Consiglio Regionale. Rivolgo gli auguri di buon lavoro a Maurizio Petracca, nominato capogruppo del PD, e a tutto il gruppo consiliare. Parte ufficialmente oggi la nuova consiliatura regionale. Sono certo che le consigliere e i consiglieri democratici sapranno svolgere i loro incarichi con competenza, impegno e dedizione, al servizio del territorio. Il Partito Democratico sarà in prima linea per dare il proprio contributo determinato all’attuazione del programma di governo presentato ai cittadini campani, a partire dalle priorità del lavoro, della sanità, della scuola, del trasporto, dell’ambiente, dello sviluppo economico, continuando a prestare attenzione assoluta ai più fragili e a tutti i territori della nostra Regione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Piero De Luca: “Pd in prima linea per l’attuazione del programma in Campania”

Leggi anche: Piero vuol fare il De Luca. E fa infuriare mezzo Pd sulla nuova giunta regionale in Campania

Leggi anche: Regione, Piero De Luca incontra i nuovi consiglieri del PD: "Siamo pronti"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Manovra, Piero De Luca (PD): Crescita zero, senza PNRR Italia in recessione; Manovra, Piero De Luca (PD): Crescita zero, senza PNRR Italia in recessione'; De Luca: “Con gli Usa o con l’Ue la premier dica da che parte sta”; PIERO DE LUCA (PD): “DA GOVERNO CORTINE FUMOGENE PER DISTOGLIERE DA MANOVRA ECONOMICA”.

Piero vuol fare il De Luca. E fa infuriare mezzo Pd sulla nuova giunta regionale in Campania - E si crea un fronte contro il tentativo di "sultanato" Dem in Campania: in bilico tutte le trattative ... fanpage.it

Piero De Luca segretario "sovietico" del Pd in Campania. E così papà Vincenzo dà il via libera a Fico candidato (e presidente scontato) - Il Partito Democratico ha trovato finalmente la quadra in Campania e così via libera alla candidatura di Roberto Fico, ex presidente della Camera fortemente voluto da ... affaritaliani.it

La guerra di Piero: De Luca jr cerca di convincere gli scettici del Pd che è diverso dal padre - Vincenzo De Luca quando parla di lui in pubblico lo definisce sempre per nome e cognome «Piero De Luca». fanpage.it

Piero De Luca, piena solidarietà a Sindaco Castiglione Genovesi. Aggressione vile ed inaccettabile - facebook.com facebook