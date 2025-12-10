Piero vuol fare il De Luca E fa infuriare mezzo Pd sulla nuova giunta regionale in Campania

Piero De Luca mira a consolidare il suo controllo all’interno del PD, scatenando tensioni con i suoi alleati in Campania. La sua volontà di esercitare un forte ruolo decisionale ha generato un fronte di opposizione, mettendo a rischio le trattative per la formazione della nuova giunta regionale e alimentando una crisi interna nel partito.

Piero De Luca vuol decidere tutto nel Pd. E si crea un fronte contro il tentativo di "sultanato" Dem in Campania: in bilico tutte le trattative, anche sulla giunta regionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

