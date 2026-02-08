Scossa di terremoto sul Gargano | è l' undicesima dall' inizio dell' anno

Questa mattina, sulla Costa Garganica, in provincia di Foggia, si è avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 2.7. È l’undicesima scossa registrata dall’inizio dell’anno nella zona. Nessun danno è stato segnalato finora, ma le autorità monitorano ancora la situazione.

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata rilevata questa mattina, sabato 8 febbraio, lungo la Costa Garganica, in provincia di Foggia. La scossa, localizzata dalla Sala Sismica Ingv di Roma, è stata registrata alle ore 11.13, con epicentro in mare a una profondità di circa 6 km, a una.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Gargano Terremoto Scossa di terremoto in mare sul Gargano Terremoto sul Gargano: nuova scossa sulla costa tra Lesina e San Nicandro Una nuova scossa di terremoto si è verificata sulla costa tra Lesina e San Nicandro, nel Gargano. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Gargano Terremoto Argomenti discussi: ? La terra trema nel Bresciano: lieve scossa di terremoto - BresciaToday; Terremoto sul Gargano con epicentro tra Cagnano e Carpino - FoggiaToday; Terremoto al largo di Palermo, registrate due scosse nella notte; Scossa di terremoto sul Garda: tanta paura ma nessun ferito. Registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 a CubaUn terremoto di magnitudo 5.5 (moderato-forte) ha colpito oggi Cuba: lo riferisce il Centro sismologico euro-mediterraneo (Emsc), secondo cui la scossa si è verificata a una profondità di 15 chilometr ... ansa.it Scossa di terremoto in Piemonte avvertita da centinaia di personeNumerose le segnalazioni comparse sui social subito dopo l’evento Scossa di terremoto in Piemonte avvertita da centinaia di persone ... laprovinciadibiella.it Terremoto di magnitudo 5,6 al largo di Cuba: scossa avvertita vicino a Guantanamo facebook Terremoto oggi in Calabria, forte scossa di magnitudo 5.1 al largo di Reggio: avvertita fino in Sicilia x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.