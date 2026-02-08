Scossa di terremoto sul Gargano | è l' undicesima dall' inizio dell' anno

Questa mattina, sulla Costa Garganica, in provincia di Foggia, si è avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 2.7. È l’undicesima scossa registrata dall’inizio dell’anno nella zona. Nessun danno è stato segnalato finora, ma le autorità monitorano ancora la situazione.

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata rilevata questa mattina, sabato 8 febbraio, lungo la Costa Garganica, in provincia di Foggia. La scossa, localizzata dalla Sala Sismica Ingv di Roma, è stata registrata alle ore 11.13, con epicentro in mare a una profondità di circa 6 km, a una.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

