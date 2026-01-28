Mozzicone di sigaretta lasciato sulla poltrona scoppia un incendio Sette feriti | 77enne ustionata all' Ospedale Maggiore

Una donna di 77 anni è rimasta coinvolta in un incendio scoppiato in un appartamento di Poviglio, in provincia di Reggio Emilia. La donna, invalida, è stata trovata ustionata alla mano, al volto e al capo, e trasportata d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma. L’incendio si è sviluppato dopo che un mozzicone di sigaretta lasciato sulla poltrona ha preso fuoco. In tutto, sette persone sono rimaste ferite, ma la 77enne è quella più grave. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per

Una donna invalida di 77 anni è stata trasportata d'urgenza nella notte all'Ospedale Maggiore di Parma, dopo essere stata ustionata alla mano sinistra, al volto e al capo, nel corso di un incendio che si è sviluppato all'interno di un appartamento in via Romana a Poviglio, in provincia di Reggio Emilia. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato ustioni di primo grado e fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe anche inalato del fumo. Il rogo si è sviluppato prima di mezzanotte e mezza, tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, per cause in corso di accertamento. Altre cinque persone sono state trasportate in ospedale: un 50enne e una 42enne a Guastalla, un 18enne, un 41enne e una 50enne all'Ospedale di Reggio Emilia.

Un semplice gesto come accendere una stufa elettrica può avere conseguenze tragiche.

Un incendio domestico a Orzinuovi, causato da una sigaretta lasciata accesa, è costato la vita a Maria Teresa Brognoli, donna paralizzata.

