Scoppia un incendio a Mossale Superiore 80enne esce da sola dalla casa in fiamme | gravemente ustionata al Maggiore

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di domenica 8 febbraio a Mossale Superiore, frazione di Corniglio. Le fiamme hanno avvolto un’abitazione e, quando i vigili del fuoco sono arrivati, hanno trovato un’anziana di 80 anni che era riuscita a uscire da sola. La donna ha riportato ustioni gravi ed è stata portata d’urgenza al Maggiore, dove ora si trova in condizioni critiche. Sul posto anche i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno cercando di capire cosa abbia provocato

Nel primo pomeriggio di domenica 8 febbraio si è sviluppato un grosso incendio all'interno di un'abitazione di Mossale Superiore, frazione del comune di Corniglio. Erano da poco passate le ore 13.30 quando, per cause in corso di accertamento, il rogo è divampato all'interno di una casa. Una donna di 80, rimasta gravemente ustionata, è uscita da sola dalla casa, completamente in fiamme. L'anziana ha riportato ferite di terzo grado al volto ed è stato trasportata d'urgenza al Centro grandi ustionati dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica.

