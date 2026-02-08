Scontro tra auto e un mezzo per i rifiuti morta la psicologa 26enne Eleonora Dionisi

Questa mattina sulla Provinciale 22 tra Tivoli e Ciciliano si è verificato un incidente mortale. Un’auto si è scontrata con un mezzo per i rifiuti, e a perdere la vita è stata la giovane psicologa Eleonora Dionisi, di 26 anni. La ragazza lavorava come psicologa e si trovava sulla strada quando l’impatto si è verificato. I soccorsi sono arrivati, ma per lei non c’era più niente da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per le verifiche.

Eleonora Dionisi aveva 26 anni e lavorava come psicologa. La giovane è morta in un incidente avvenuto venerdì mattina sulla Provinciale 22 tra Tivoli e Ciciliano.

