Scontro frontale auto-camion dei rifiuti | morta 25enne

Questa mattina a Ciciliano, un incidente frontale tra un’auto e un camion dei rifiuti si è concluso in tragedia. Una ragazza di 25 anni di Tivoli ha perso la vita sul colpo. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La strada è stata chiusa per alcune ore per i rilievi. La dinamica è ancora da chiarire, ma il dolore si fa sentire tra i familiari e la comunità locale.

Il dramma nella mattinata di venerdì 6 febbraio. Ferito il conducente del mezzo, i rilievi affidati ai carabinieri Incidente mortale a Ciciliano dove nella mattinata di venerdì 6 febbraio ha perso la vita una 25enne di Tivoli. La giovane, che era a bordo di un'auto, è andata a impattare frontalmente con un camion dei rifiuti condotto da un 51enne, che è stato trasportato in ospedale. I fatti sono accaduti intorno alle 10 sulla strada provinciale 33 all'altezza del chilometro 16. Secondo una prima ricostruzione, la giovane al volante di una Suzuki per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo dell'automobile, andando a invadere la corsia opposta nel momento in cui stava sopraggiungendo un compattatore della nettezza urbana.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Ciciliano Incidente Salento: scontro auto-camion dei rifiuti, morta 41enne Strada provinciale Un incidente violento si è verificato questa mattina sulla strada provinciale 360 tra Casarano e Taurisano. Scontro auto-camion dei rifiuti: muore in ospedale. La scoperta: chi era Nelle prime ore di sabato 24 gennaio a Milano, un incidente tra un’auto e un mezzo per la raccolta dei rifiuti ha causato una fatalità. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ciciliano Incidente Argomenti discussi: Frontale auto camion a Caldes. 43enne elitrasportato al Santa Chiara; Incidenti stradali con cinque feriti a Giussano: scontro frontale e un camion dei rifiuti contro un muro; Scontro auto camion: tre feriti; Auto contro camion, due ventenni morti e tre feriti a Savigliano. Frontale auto camion a Caldes. 43enne elitrasportato al Santa ChiaraScontro frontale tra un camion e una macchina a Caldes in località Bordiana. L'incidente è avvenuto verso le 15 di martedì 3 febbraio. Un impatto violento che ha deformato l'auto e richiesto ... rainews.it CICILIANO – Frontale tra un’auto e il camion dei rifiuti: morta una ragazza di TivoliTragico incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 6 febbraio, sulla strada provinciale 33/A, meglio nota come via Empolitana II, nel territorio di Ciciliano. Secondo le prime informazioni ra ... tiburno.tv Lo scontro frontale fra una Lancia Y e un’Audi A5 non ha lasciato scampo a Monica Carena morta poco dopo il ricovero al Cto facebook Incidente nella notte: c'è un morto. Scontro frontale sulla provinciale x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.