Scontro tra un furgone e un mezzo per la raccolta rifiuti | feriti i conducenti

Questa mattina, 12 gennaio, intorno alle 6, si è verificato un incidente a Bientina, in via Pacini. Un furgone e un mezzo per la raccolta rifiuti sono entrati in collisione, causando lievi ferite ai conducenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per garantire le prime cure e verificare le condizioni di tutti i coinvolti. L’incidente è attualmente sotto approfondimento delle autorità competenti.

Incidente stradale questa mattina, 12 gennaio, intorno alle 6 in via Pacini a Bientina dove un furgone e un mezzo per la raccolta rifiuti si sono scontrati. I due conducenti sono rimasti feriti e sono stati condotti in ospedale dai sanitari del 118 intervenuti con l'automedica da Pontedera e la.

