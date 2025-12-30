Enel scontro sulla riserva fredda | Legambiente boccia il piano per Brindisi e Civitavecchia

L’annuncio del Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, riguardo al futuro dei poli energetici di Brindisi e Civitavecchia, ha suscitato critiche da parte di Legambiente. La discussione si concentra sulla proposta di creare una

L'informativa resa dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sul futuro dei poli energetici di Brindisi e Civitavecchia ha scatenato una dura reazione da parte di Legambiente. Se da un lato il Ministro ha confermato gli impegni del Pniec per la chiusura.

