Scontri a Torino contro lo sgombero di Askatasuna | sette poliziotti feriti durante il corteo

Parla di sette agenti di polizia feriti il primo bilancio dopo gli scontri avvenuti a Torino tra le forze dell’ordine e i manifestanti per il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. A quanto si apprende dalla questura torinese i feriti, poliziotti dei reparti mobili, sono stati colpiti da oggetti contundenti. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scontri a Torino contro lo sgombero di Askatasuna: sette poliziotti feriti durante il corteo Leggi anche: Torino, scontri al corteo contro lo sgombero di Askatasuna: cassonetti in fiamme Leggi anche: Askatasuna, corteo dopo lo sgombero: 10 poliziotti feriti. Il sindaco: “Patto decaduto” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Askatasuna, il quartiere contro lo sgombero del centro sociale; Torino, serata di scontri davanti al centro sociale Askatasuna dopo lo sgombero: cariche e idranti; Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti; Sassaiole, minacce e scontri di piazza: lo sgombero di Aska dopo 70 giorni di assalti. Scontri a Torino tra polizia e manifestanti contro lo sgombero di Askatasuna: usati idranti e lacrimogeni - Scontro tra manifestanti e forze dell’ordine durate il corteo di protesta per lo sgombero di Askatasuna. fanpage.it

