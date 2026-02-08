Scontri al corteo anti-Olimpiadi Meloni | Sono bande di delinquenti nemici dell' Italia
Durante il corteo contro le Olimpiadi, sono scoppiati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Giorgia Meloni ha commentato la situazione, definendo i partecipanti come
"Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la propria Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano 'contro le Olimpiadi', facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo". La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene sui social network parlando degli scontri alla manifestazione di Milano contro i Giochi olimpici e degli atti di sabotaggio avvenuti lungo alcuni tratti ferroviari. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Questa mattina a Bologna sono stati trovati cavi di treno incendiati e tranciati sulla linea dell'Alta Velocità verso Venezia.
