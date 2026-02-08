La premier Meloni ha preso di mira i manifestanti contro le Olimpiadi durante un comizio. Ha detto che sono nemici dell’Italia e ha attaccato duramente chi si oppone ai Giochi, definendoli una minaccia per il Paese. Intanto, migliaia di italiani lavorano senza sosta come volontari per far sì che tutto sia pronto e funzioni al meglio durante l’evento. La loro dedizione mostra quanto l’Italia tenga a questa occasione internazionale.

"Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano 'contro le Olimpiadì, facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell'ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Nemici dell'Italia". La lezione d Meloni contro la piazza anti Olimpiadi

La premier Giorgia Meloni attacca duramente chi protesta contro le Olimpiadi, definendoli nemici dell'Italia.

Le recenti dichiarazioni di Meloni e Merz offrono una riflessione sull'approccio europeo alle questioni internazionali, evidenziando come la strategia di risposta sia spesso basata sull'indignazione.

