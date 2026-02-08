Scontri al corteo a Milano Meloni attacca | Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia

Scontri si sono verificati durante il corteo a Milano contro le Olimpiadi e la presenza dell’Ice in Italia. La premier Meloni ha commentato sui social, definendo chi manifesta come un nemico dell’Italia. Mentre i manifestanti protestano, le autorità cercano di mantenere l’ordine, e la premier sottolinea che ci sono migliaia di italiani impegnati a preparare le Olimpiadi. La situazione rimane tesa, con le forze dell’ordine che cercano di contenere le tensioni.

La premier Meloni sui social commenta le tensioni al corteo di Milano contro le Olimpiadi e la presenza dell'Ice in Italia: "Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano 'contro le Olimpiadi', facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo".🔗 Leggi su Fanpage.it

Scontri questa mattina a Milano, con alcuni manifestanti che si sono opposti alle Olimpiadi invernali.

La premier Giorgia Meloni attacca duramente i manifestanti che ieri hanno preso parte agli scontri a Milano.

Scontri al corteo anti-Olimpiadi, Meloni: Sono bande di delinquenti nemici dell'ItaliaMigliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, ... iltempo.it

Scontri al corteo contro le Olimpiadi a Milano, tensioni e cariche della Polizia verso la tangenziale EstScontri a Milano al corteo contro le Olimpiadi: un gruppo ha puntato la tangenziale Est dove la Polizia è intervenuta con cariche e idranti ... virgilio.it

Scontri tra polizia e manifestanti al corteo contro le Olimpiadi a Milano: due agenti feriti, sei fermi. https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2026/02/partito-il-corteo-a-milano-oltre-3000-persone-contro-le-olimpiadi-758eec71-66f0-45e6-8062-8a0fb47a102d. facebook

Milano, scontri al corteo degli antagonisti contro i Giochi. Sei attivisti portati in Questura x.com