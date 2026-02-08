Giorgia Meloni | Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell' Italia E pubblica i video degli scontri a Milano

La premier Giorgia Meloni attacca duramente i manifestanti che ieri hanno preso parte agli scontri a Milano. In un video pubblicato sui social, Meloni definisce chi protesta contro le Olimpiadi come nemico dell’Italia. La sua presa di posizione arriva dopo le tensioni e le violenze avvenute nel capoluogo lombardo, che hanno fatto discutere molto sui social e tra gli abitanti. Meloni non ha esitato a puntare il dito contro chi si oppone alle Olimpiadi, giudicandoli come ostacoli al progresso del paese.

Giorgia Meloni durissima contro i manifestanti che ieri hanno preso parte agli scontri di Milano contro le Olimpiadi. In un post sui social la premier ha pubblicato i video dei tafferugli. «Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata - ha scritto - Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano «contro le Olimpiadi», facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

