Scontri al corteo a Milano Meloni attacca | Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia

La tensione esplode a Milano durante il corteo contro le Olimpiadi e la presenza dell’Ice in Italia. La premier Meloni attacca duramente, definendo i manifestanti “nemici dell’Italia”. Nel pomeriggio, sui social, Meloni sottolinea che migliaia di italiani lavorano affinché tutto sia pronto per le Olimpiadi, lasciando intendere che le proteste rischiano di mettere a repentaglio gli sforzi di molti. La situazione si mantiene calda mentre le forze dell’ordine cercano di gestire le tensioni tra i manifestanti e chi sostiene l’evento olimpico

La premier Meloni sui social commenta le tensioni al corteo di Milano contro le Olimpiadi e la presenza dell'Ice in Italia: "Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano 'contro le Olimpiadi', facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo".🔗 Leggi su Fanpage.it

Scontri si sono verificati durante il corteo a Milano contro le Olimpiadi e la presenza dell’Ice in Italia.

Scontri questa mattina a Milano, con alcuni manifestanti che si sono opposti alle Olimpiadi invernali.

