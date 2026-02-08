Questa mattina a Milano si sono verificati nuovi scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Durante gli scontri, un poliziotto è stato ferito e ha rischiato di perdere una mano. Felice Romano, segretario generale del Siulp, ha denunciato l’accaduto e condannato la violenza. La polizia ha risposto con respingimenti per cercare di riportare la calma. La situazione resta tesa in centro città.

"Auguriamo al collega con il polso fratturato e a tutti quelli che ogni giorno mettono a repentaglio la loro incolumità fisica per il bene supremo della sicurezza del nostro Paese un augurio di pronta guarigione". Così, in una nota, Felice Romano, Segretario Generale del Siulp, il primo sindacato della Polizia di Stato e di tutto il comparto Sicurezza, oltre che dei comparti Difesa e Soccorso Pubblico. "A Milano si è sfiorata l'ennesima tragedia, - continua la nota - visto che si è tentato ancora una volta di incendiare dei blindati della polizia e ancor peggio gli operatori della sicurezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Scontri a Milano, Siulp: poliziotto ferito ha rischiato di perdere una mano

Approfondimenti su Milano Scontri

Durante gli scontri a Udine, un cronista è stato ferito gravemente mentre documentava gli eventi.

Dopo gli scontri di sabato scorso a Torino, la città si ferma un attimo per rendere omaggio al poliziotto ferito, Lorenzo Virgulti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il discorso della manifestante ai poliziotti schierati con gli scudi: “Siete umani come noi”

Ultime notizie su Milano Scontri

Argomenti discussi: Il sindacato di polizia Siulp: A Torino feriti 22 poliziotti del reparto mobile di Firenze; Askatasuna, il segretario del Siulp: Un tentativo di omicidio a tutti gli effetti; Scontri a Torino, SIULP Biella: Aggredire un poliziotto è colpire democrazia e libertà di tutti; Scontri a Torino, SIULP Biella: Aggredire un poliziotto è colpire democrazia e libertà di tutti.

Scontri anti-Olimpiadi, Meloni: delinquenti nemici dell’Italia/ Cgil: sicurezza non sia repressioneScontri a Milano, antagonisti contro le Olimpiadi: ira Meloni, delinquenti anti-Italia. Landini (Cgil) critica il Dl Sicurezza ma dimentica un punto ... ilsussidiario.net

Scontri Torino, Siulp: 22 poliziotti di Firenze rimasti feriti. Ci faremo carico delle azioni legaliSono 22 i poliziotti del reparto mobile di Firenze rimasti feriti e refertati in ospedale in seguito ai violenti scontri avvenuti sabato a Torino, nel ... gonews.it

Tg2. . Gli scontri a #Milano dopo il corteo, 6 fermi. #Meloni: "Chi manifesta contro le olimpiadi è nemico dell'Italia". Maggioranza: "Sinistra condanni senza ambiguità". Opposizioni: "Solo norme di propaganda". Al #Tg2Rai ore 13,00 #8febbraio facebook

Corteo (e scontri) a Milano. Meloni: "Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia" x.com