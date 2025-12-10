Mi hanno frantumato la faccia e ho rischiato di perdere un occhio | il racconto del cronista ferito durante gli scontri a Udine

Durante gli scontri a Udine, un cronista è stato ferito gravemente mentre documentava gli eventi. Colpito da un sasso, ha rischiato di perdere un occhio e ha subito danni estetici. Nonostante la gravità della situazione, nessuno ha ancora preso contatto con lui, evidenziando la mancanza di solidarietà e attenzione verso chi lavora sul campo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione mentre documentava gli scontri. « Sfigurato da un sasso, ho rischiato di perdere un occhio e nessuno mi ha nemmeno scritto ». Con queste parole Davide Albini Bevilacqua, 32 anni, giornalista pubblicista e videoreporter per Local Team, ricostruisce il momento in cui è stato colpito durante gli scontri avvenuti a Udine il 14 ottobre, in occasione della partita Italia-Israele valida per le qualificazioni ai Mondiali. Quel pomeriggio, mentre alcuni manifestanti pro Palestina tentavano di interrompere l’evento sportivo, il cronista stava filmando le tensioni. «Cinque minuti prima – ricorda – mia madre mi aveva scritto per avvertirmi degli scontri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - «Mi hanno frantumato la faccia e ho rischiato di perdere un occhio»: il racconto del cronista ferito durante gli scontri a Udine

Sfigurato da un sasso durante la manifestazione pro Pal: "Mi hanno frantumato la faccia, ancora mi traballano i denti"

Il faccia a faccia con i banditi: "Nella fuga mi hanno preso il furgone. Ho portato dell’acqua al ferito" - "Uno dei banditi era ferito e mi ha chiesto una bottiglia d’acqua, che subito gli ho dato. Si legge su ilrestodelcarlino.it