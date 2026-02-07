Torino onoranza al poliziotto ferito durante gli scontri | una città ringrazia e riflette sulle tensioni in piazza

Dopo gli scontri di sabato scorso a Torino, la città si ferma un attimo per rendere omaggio al poliziotto ferito, Lorenzo Virgulti. La gente si raduna in piazza, portando fiori e accendendo candele, mentre le istituzioni esprimono vicinanza. Ma la vicenda si mescola anche con il lato oscuro del web: l’agente ascolano viene bersagliato da insulti e minacce online, in un clima di tensione che non si placa.

La mano tesa delle istituzioni si scontra con l’odio digitale: il poliziotto Lorenzo Virgulti, giovane agente ascolano, è al centro di un’ondata di solidarietà e, al contempo, di un violento attacco online a seguito del ferimento subito durante gli scontri di Torino, sabato scorso, nel corso di un corteo legato ad Askatasuna. Mentre il Comune di Ascoli Piceno si prepara a conferirgli una benemerenza civica per il coraggio dimostrato nel proteggere un collega da un attacco definito “bestiale e criminoso”, che avrebbe potuto avere conseguenze letali, il web si è trasformato in un terreno di scontro, alimentando dubbi sulla dinamica dell’accaduto e sulla reale gravità delle lesioni riportate.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una manifestazione per l’indipendenza basca a Torino si è trasformata in una giornata di tensione e scontri.

Roma, 1 febbraio 2026 – Alessandro Calista ha avuto un brutto risveglio ieri a Torino.

Un blindato della polizia è stato dato alle fiamme durante gli scontri a Torino

Il funerale verrà celebrato sabato 7 febbraio alle ore 11:30 presso la Parrocchia Nostra Signora della Salute - Torino, con partenza da "Casa Athena" alle ore 11:00. facebook