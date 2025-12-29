Volo MH370 dopo 10 anni riprendono le ricerche dell’aereo scomparso nel nulla con 239 persone a bordo

Dopo dieci anni dalla scomparsa del volo MH370, le ricerche riprendono con nuove iniziative. L’incidente, che ha coinvolto 239 persone, ha portato all’avvio di una delle più vaste operazioni di ricerca subacquea al mondo. Questi sforzi puntano a chiarire le circostanze della perdita e a individuare eventuali resti dell’aereo, in un processo di approfondimento e ricostruzione degli eventi.

A seguito della tragedia, quindi, è stata avviata una una delle più grandi operazioni di ricerca subacquea al mondo. L'Australia ha guidato l'operazione multinazionale, insieme a Malesia e Cina, che ha coperto oltre 46.330 miglia quadrate di fondale marino in una zona remota dell'Oceano Indiano meridionale.

