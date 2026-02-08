Scissione | la soglia come metodo

Questa mattina sono iniziati i lavori di installazione dell’opera “Scissione” in centro città. Si tratta di un dispositivo che invita le persone a attraversare un punto preciso, trasformando il passaggio in un momento di attenzione e consapevolezza. L’obiettivo è spingere i passanti a riflettere sul gesto di attraversare, rendendo più consapevoli i movimenti quotidiani. La installazione, già molto discussa, ha attirato l’interesse di residenti e visitatori, curiosi di capire come un semplice attraversamento possa diventare un’esperienza artistica. Le autorità preved

Scissione è un attraversamento: un dispositivo che trasforma la visita in un esercizio di consapevolezza. La scrittura bustrofedica impone di voltarsi, di reimparare il gesto della lettura: il senso non sta di fronte, ma nel movimento. La separazione diventa pratica cognitiva: dividere non toglie.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Scissione attraversamento Lega a rischio scissione, la decisione di Salvini: “Ecco cosa farò” Dopo il voto sull'invio di armi a Kiev, la Lega affronta una possibile scissione. Pd verso la scissione, le prime conferme: ecco chi esce Nelle stanze del Nazareno, a Roma, il Pd si prepara a una possibile scissione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Scissione attraversamento Argomenti discussi: Bologna: SCISSIONE - La soglia come metodo - Mostra d'arte contemporanea in Emilia Romagna; La scissione sovranista di Vannacci che agita Salvini e il centrodestra; Bologna: Designed to be Delicious | From Raw Material to Cult Status: Food as Contemporary Art; Bologna: Rossella Piergallini. Flashback - Mostra d'arte contemporanea in Emilia Romagna. SCISSIONE - La soglia come metodoDispositivo esperienziale a Palazzo Pezzoli che trasforma la visita in un attraversamento tra soglie, infanzie tecnologiche e consapevolezza. itinerarinellarte.it Dopo la scissione dalla Lega la lista Vannacci si colloca al 4,2%Sondaggio di Youtrend per Sky, il generale toglie più voti a Fdi che alla Lega e raccoglie anche da indecisi e astenuti (ANSA) ... ansa.it Elezioni, Futuro Nazionale di Vannacci supera la soglia di sbarramento: effetto sulla destra La scissione della Lega con la discesa in campo della lista Futuro Nazionale, guidata da Roberto Vannacci, produce già effetti significativi sul quadro elettorale. Se facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.