Lega a rischio scissione la decisione di Salvini | Ecco cosa farò

Dopo il voto sull'invio di armi a Kiev, la Lega affronta una possibile scissione. La decisione di Salvini mira a rafforzare l’unità interna e prevenire fratture nel partito, in un contesto di dissenso che, sebbene limitato nei numeri, riveste un’importanza politica significativa. La situazione richiede attenzione e discernimento per mantenere coesione e stabilità all’interno del movimento.

All'indomani del voto parlamentare sull' invio delle armi a Kiev, la Lega si ritrova a fare i conti con un dissenso interno che, pur numericamente limitato, ha un forte peso politico. I voti contrari espressi alla Camera da due deputati del Carroccio hanno acceso il dibattito e offerto alle opposizioni l'occasione per sottolineare una presunta spaccatura nel partito guidato da Matteo Salvini. Il vicepresidente del Consiglio ha scelto la linea del contenimento, consapevole che il tema della guerra in Ucraina resta uno dei più divisivi non solo nell'opinione pubblica, ma anche all'interno della maggioranza che sostiene il governo Meloni.

