Nelle stanze del Nazareno, a Roma, il Pd si prepara a una possibile scissione. Le prime conferme arrivano da alcuni parlamentari che annunciano l’intenzione di lasciare il partito. La situazione si fa tesa, mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un’uscita di alcuni esponenti, pronti a creare una nuova linea politica. Il partito si trova di fronte a un bivio, tra mantenere l’unità o seguire le spinte interne che portano alla rottura.

Nelle stanze del Nazareno, storica sede del Pd a Roma, c’è una parola che torna, ossessiva: scissione. Non detta, non proclamata, ma sussurrata. I riformisti del Pd non vogliono andarsene, giurano di no. “Siamo stati noi a contribuire alla fondazione di questo partito”, ripetono come un mantra. Eppure il clima è diventato ”ormai irrespirabile”. Parola di Pina Picierno. L’idea che serpeggia è quella di “fare il Pd fuori dal Pd”. Un paradosso che fotografa meglio di mille analisi lo stato di salute dei dem. Graziano Delrio non chiude la porta a nulla, nemmeno all’ipotesi di un nuovo soggetto politico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pd verso la scissione, le prime conferme: ecco chi esce

Approfondimenti su Pd Nazareno

In un contesto politico complesso, Elly Schlein affronta tensioni all’interno del Partito Democratico.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pd Nazareno

Argomenti discussi: I riformisti del Pd allontanano lo spettro di una scissione; Schlein, il referendum, le liste e la mini scissione possibile nel Pd; Estasi e tormento. La dura vita (insomma) dei riformisti del Pd. Che non vanno da Renzi; Antisemitismo, il patto tra centrodestra e i riformisti del Pd.

Pd, i riformisti chiedono una direzione ma per ora niente scissione. Calenda e Ruffini aspettanoNonostante l’aria irrespirabile all'interno del partito, come aveva accusato l’eurodeputata Pina Picierno, nessuna scissione in vista. Si chiede confronto. I nodi: la linea di politica estera – i de ... corriereirpinia.it

I riformisti del Pd allontanano lo spettro di una scissioneAGI - Hic manebimus optime, continuano a ripetere i riformisti dem. Nel Pd ci stanno e ci resteranno benissimo. Nessuna tentazione scissionista, dunque, nonostante l'aria irrespirabile all'interno d ... msn.com

Una data che ha segnato indelebilmente la storia d'Italia. In questa città toscana, all'interno del Teatro Goldoni, si consuma una scissione storica all'interno del Partito Socialista Italiano. Un gruppo di rivoluzionari, guidati da figure come Antonio Gramsci e A - facebook.com facebook