Reggio Emilia fermato in Questura dopo un tentativo di rapina

A Reggio Emilia, un 33enne di origini guineane è stato fermato dalla Polizia e denunciato per tentata rapina impropria e porto abusivo di armi. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, era stato comunque fermato in Questura dopo aver tentato di compiere un furto. L’intervento delle autorità ha permesso di gestire la situazione e procedere alle verifiche del caso.

Reggio Emilia, 9 gennaio 2026 - Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia hanno denunciato un 33enne di origini guineane, già noto per diversi precedenti di polizia, per tentata rapina impropria e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. E' accaduto nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio, quando la sala operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione di un tentativo di furto all'interno di un supermercato di viale Regina Margherita. Giunti immediatamente sul posto, gli operatori delle Volanti hanno preso contatti con gli addetti alla vigilanza, i quali avevano sorpreso un uomo mentre tentava di rubare della merce che, ormai scoperto, aveva abbandonato la refurtiva per poi fuggire, minacciando con un coltello un addetto alla vigilanza che cercava di fermarlo.

