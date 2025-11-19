Reggio Emilia fermato lo spacciatore di crack in viale IV Novembre | beccato mentre vende la droga

Notizie.virgilio.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 25enne nigeriano è stato arrestato dai Carabinieri a Reggio Emilia per spaccio di crack nei pressi della stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

