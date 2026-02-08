Scialpinista sepolto da una valanga salvato in extremis dai soccorritori

Questa mattina in Val Lasties, in alta Val di Fassa, una valanga ha travolto cinque scialpinisti italiani. I soccorritori sono intervenuti di corsa e sono riusciti a salvarne alcuni in extremis. La zona è ora sotto stretta sorveglianza, mentre le ricerche continuano per trovare eventuali altri dispersi.

Una valanga si è staccata nella mattinata di oggi in Val Lasties, in alta Val di Fassa, coinvolgendo cinque scialpinisti italiani. Uno di loro è rimasto completamente sepolto sotto la neve. È stato individuato e liberato grazie alla prontezza del gruppo e successivamente affidato alle cure dei.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Un escursionista scialpinista è deceduto nelle Alpi Aostane dopo essere stato coinvolto in una valanga sotto la Pointe de la Pierre.

Un escursionista scialpinista ha perso la vita in Valle d’Aosta, nella zona di Pointe de la Pierre a Gressan, dopo essere stato travolto da una valanga.

Svizzera, valanga ad Engelberg: italiano salva uno sciatore sepolto dalla neve

Il boato e poi la valanga, uno scialpinista resta sepolto dalla neve: i compagni lo trovano e lo liberanoVAL DI FASSA. Le condizioni del manto nevoso in quota su tutto il territorio trentino e dolomitico continuano a essere instabili: una valanga si è staccata nella mattinata di oggi, domenica 8 febbraio ... ildolomiti.it

Travolto e sepolto da una valanga, muore a 29 anni Carlo Notari, giovane vigile del fuoco: è stato trovato sotto un metro e mezzo di neveVIGO DI CADORE. Travolto da una valanga che non gli ha lasciato scampo. Lo scialpinista che ha perso la vita ieri pomeriggio sulle montagne tra Friuli e Veneto si chiama Carlo Notari, 29 anni, vigile ... ildolomiti.it

Lo scialpinista disperso a Casera Razzo è stato trovato senza vita, sepolto sotto circa un metro di neve facebook