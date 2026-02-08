Scialpinista sepolto da una valanga salvato in extremis dai soccorritori
Questa mattina in Val Lasties, in alta Val di Fassa, una valanga ha travolto cinque scialpinisti italiani. I soccorritori sono intervenuti di corsa e sono riusciti a salvarne alcuni in extremis. La zona è ora sotto stretta sorveglianza, mentre le ricerche continuano per trovare eventuali altri dispersi.
Una valanga si è staccata nella mattinata di oggi in Val Lasties, in alta Val di Fassa, coinvolgendo cinque scialpinisti italiani. Uno di loro è rimasto completamente sepolto sotto la neve. È stato individuato e liberato grazie alla prontezza del gruppo e successivamente affidato alle cure dei.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Approfondimenti su Val Lasties
Aosta, scialpinista muore travolto da una valanga
Un escursionista scialpinista è deceduto nelle Alpi Aostane dopo essere stato coinvolto in una valanga sotto la Pointe de la Pierre.
Valle d’Aosta, scialpinista travolto e ucciso da una valanga
Un escursionista scialpinista ha perso la vita in Valle d’Aosta, nella zona di Pointe de la Pierre a Gressan, dopo essere stato travolto da una valanga.
Svizzera, valanga ad Engelberg: italiano salva uno sciatore sepolto dalla neve
Ultime notizie su Val Lasties
Argomenti discussi: Valanga in Carnia: morto l'uomo sepolto nella neve, lavorava a Trieste; Travolto e sepolto da una valanga, muore a 29 anni Carlo Notari, giovane vigile del fuoco: è stato trovato sotto un metro e mezzo di neve; Scialpinista di 29 anni muore sul Tiarfin sotto una valanga; Travolti da valanghe, quattro morti in Trentino e Valtellina.
Il boato e poi la valanga, uno scialpinista resta sepolto dalla neve: i compagni lo trovano e lo liberanoVAL DI FASSA. Le condizioni del manto nevoso in quota su tutto il territorio trentino e dolomitico continuano a essere instabili: una valanga si è staccata nella mattinata di oggi, domenica 8 febbraio ... ildolomiti.it
Travolto e sepolto da una valanga, muore a 29 anni Carlo Notari, giovane vigile del fuoco: è stato trovato sotto un metro e mezzo di neveVIGO DI CADORE. Travolto da una valanga che non gli ha lasciato scampo. Lo scialpinista che ha perso la vita ieri pomeriggio sulle montagne tra Friuli e Veneto si chiama Carlo Notari, 29 anni, vigile ... ildolomiti.it
Lo scialpinista disperso a Casera Razzo è stato trovato senza vita, sepolto sotto circa un metro di neve facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.