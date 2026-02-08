Sci la discesa femminile da Cortina | in testa l' americana Johnson poi Raedler e Brignone attesa per Sofia Goggia con il 15 La diretta

La discesa femminile di sci si è svolta oggi a Cortina, con l’americana Johnson che ha dominato la prova. Inseguono Raedler e Brignone, mentre Goggia, che punta alla terza medaglia consecutiva, aspetta il suo turno. La gara ha visto anche in pista Nicol Delago e Laura Pirovano, tutte pronte a dare il massimo.

Johnson, Pirovano, Lie, Raedler, Brignone La norvegese si conferma sempre pericolosa, ma è terza dietro a Pirovano a causa di errori nel settore finale. Bella prova di Laura Pirovano che ha recuperato tanto ma è secpnda a 94 centesimi da Johnson. Prima delle quattro azzurre, Nicol è troppo tesa nella prima parte dell'Olympia. Una prova difficile, nonostante abbia recuperato dopo. Resta fuori dalla zona medaglia. L'americana, prima nell'ultima prova cronometrata di ieri, ha una velocità impressionante nella parte alta dell'Olympia dove ha guadagnato 44 centesimi.

