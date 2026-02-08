Questa mattina a Cortina si svolge la discesa femminile di sci alpino, una delle gare più attese delle Olimpiadi invernali. Sofia Goggia parte con il numero 3, con l’obiettivo di conquistare la sua terza medaglia consecutiva, mentre Federica Brignone, con il 15, affronta la prova come un importante banco di prova. La gara è pronta a regalare emozioni e forse anche qualche sorpresa.

Altra atleta svizzera di 25 anni, Janine Schmitt chiude terza dietro a Federica Brignone Jasmine Flury, oro mondiale di libera a Courchevel 2023, sbaglia tanto nel settore centrale e si porta dietro gli errori per pagare 1''31 dalla vetta. Veloce nela prima parte, sicura sui salti. Poi perde nel settore centrale ma guadagna alle Pale del Rumerlo. È a 9 centesimi da Radler. Ariane Radler, classe 1995, due podi in Coppa del Mondo: l'austriaca ha spinto bene ed è andata al comando. La svizzera classe 2004 è una velocista molto tecnica. Al traguardo arriva in 1'38''77. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sci, la discesa femminile: in gara Goggia e Brignone, Federica parte con il 3 e Sofia con il 15 La diretta

Approfondimenti su Cortina Olimpiadi

Questa mattina alle 10 scattano le prove della discesa femminile di sci alpino a Crans Montana.

Oggi a Crans Montana si disputa la discesa libera femminile, una delle tappe più attese della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gigante di Kronplatz: Brignone sesta, vince Sheib | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

Ultime notizie su Cortina Olimpiadi

Argomenti discussi: Ecco le azzurre per la discesa libera Olimpica di Milano Cortina 2026: c'è Federica Brignone • Sci alpino donne; Cadono tre atlete su sei, discesa di Crans Montana cancellata; Cancellata la discesa femminile di Crans Montana; Quando e dove vedere Sofia Goggia, Federica Brignone e Lindsey Vonn nella discesa libera alle Olimpiadi Milano Cortina 2026: orario e numeri di partenza.

Discesa libera diretta Olimpiadi: segui Brignone e Goggia a Milano Cortina, la gara femminile LIVEÈ il giorno dello sci femminile e della discesa libera in cui gareggeranno Federica Brignone e Sofia Goggia, le due stelle dello sci italiano che proveranno a conquistare un posto sul podio. Insieme a ... corrieredellosport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario discesa femminile, streaming, pettorali di partenzaDopo la meravigliosa doppietta sul podio nella discesa maschile di Giovanni Franzoni e Dominik Paris, oggi tocca alle donne andare a caccia di una o anche ... oasport.it

La fisica della discesa libera: come si gestisce la velocità sugli sci a 140 km/h Giovanni Franzoni e Dominik Paris hanno vinto le prime medaglie italiane di Milano-Cortina, un argento e un bronzo. Una lotta contro l'attrito dell'aria e la mente che gioca d'anticipo facebook

Sci alpino Discesa uomini Franjo VON ALLMEN Giovanni FRANZONI Dominick PARIS GRANDI I NOSTRI RAGAZZI #MilanoCortina2026 #OlimpiadiInvernali2026 #Olympics2026 x.com