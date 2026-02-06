LIVE Sci alpino Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA | buone linee per Brignone attesa per Goggia e Pirovano

Questa mattina a Cortina si è aperta la prima prova di discesa in vista delle Olimpiadi del 2026. Le atlete italiane, come Brignone, hanno mostrato buone linee, mentre l’attesa cresce per Goggia e Pirovano, che si preparano a scendere su una pista che promette spettacolo. La gara si è svolta dalle 11.30, con i pettorali di partenza già in vista e i fotofinish pronti a catturare ogni movimento.

11.50 Ortlieb chiude con il medesimo tempo di Raedler dopo aver perso molto allo Scarpadon, dov'è presente un po' di nebbia. Tocca ora ad Emma Aicher. Non è partita Monsen. 11.48 Prima posizione per Raedler con 7 decimi di vantaggio. L'austriaca ha guadagnato tutto il vantaggio nell'ultimo intermedio, dove Brignone si era rialzata. Nella parte tecnica l'italiana era avanti rispetto a Raedler, nonostante non abbia spinto a tutta. Tocca ora a Nina Ortlieb 11.47 Brignone termina la prova in 1:40.

