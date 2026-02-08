La discesa femminile di Cortina termina con un incidente per Lindsey Vonn, che cade bruscamente a metà percorso. La gara è ancora in corso, con Mikaela Shiffrin in testa, seguita da Molly Cahill e dalla britannica Laura Pirovano, quarta in classifica. Sofia Goggia tenta di conquistare la sua terza medaglia consecutiva, mentre Federica Brignone affronta il suo primo grande test stagionale. Sono in pista anche Nicol Delago e Laura Pirovano, pronte a dare il massimo.

La gara è stata interrotta, riprenderà con un apripista per testare le nuove condizioni della pista. Lindsey Vonn sarà portata via in elicottero, diceva di sentirsi sicura anche con un ginocchio danneggiato. Vonn sarà portata giù con il toboga, i soccorsi stanno intervento. La gara è stata interrotta e riprenderà con la discesa di Puchner e Sofia Goggia, pettorale numero 15. La dinamica dell'incidente è stata brutta sopratutto per le ginocchie, è atterrata di traverso dopo un salto. Vonn è atterrata male, i medici sono arrivati a darle soccorso. Lei si muove. Ma ha preso una brutta botta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sci, la discesa femminile a Cortina: brutta caduta per Vonn. In testa Johnson, quarta Pirovano, ottava Brignone Live

Questa mattina si svolge la discesa femminile a Cortina, valida per le prove dei Giochi Olimpici Invernali 2026.

La discesa femminile di oggi a Cortina si è aperta con l'americana Johnson in testa.

