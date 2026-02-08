Questa mattina si svolge la discesa femminile a Cortina, valida per le prove dei Giochi Olimpici Invernali 2026. All’improvviso, Lindsey Vonn cade appena atterra sul primo salto, rimanendo a terra dolorante. La gara si è fermata per soccorrere l’italiano Johnson, che ha preso il comando e sembra pronto a conquistare l’oro. La tensione cresce mentre i tifosi seguono ogni movimento delle atlete sulla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.59 COLPO DI SCENA ALLUCINANTE! Caduta immediata per Lindsey Vonn, è a terra dolorante! Si è sbilanciata sul primo salto ed è atterrata rovinosamente. 11.58 Deludente Weidle-Winkelmann, settima a 1.16. Adesso si decide tutto: c’è l’americana Lindsey Vonn. A 41 anni può tornare campionessa olimpica dopo 16. 11.57 0.15 di margine per la teutonica al primo rilevamento, ma 0.27 di ritardo al secondo. 11.56 Niente da fare per Huetter, terza a 0.86. Come previsto, Pirovano non sarà sul podio neanche oggi. Ma c’è ancora il superG, non deve abbattersi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA: Johnson verso l’oro, brutta caduta per Vonn

La discesa femminile a Crans Montana si trasmette in diretta, ma è subito dramma.

La discesa femminile di Cortina 2026 è iniziata questa mattina con alcune sorprese.

HÜTTER magistrale, vince la sua terza discesa stagionale davanti a Winklemann e a Vonn | HIGHLIGHTS

LIVE Sci alpino, Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA: Johnson si candida per l’oroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.50 La norvegese Kajsa Vickhoff Lie è in vantaggio di ben 0.19 al primo rilevamento, ... oasport.it

Sci, la discesa femminile in diretta: Johnson in testa, davanti a Pirovano. Brignone quinta. Sofia Goggia parte con il pettorale numero 15A Cortina la libera delle Olimpiadi, Sofia Goggia cerca la terza medaglia di fila, per Brignone sarà un test. In gara anche Nicol Delago e Laura Pirovano ... corriere.it

