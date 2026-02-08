Sci freestyle tutte le discipline spiegate in un minuto da Arianna Tricomi

A Livigno, abbiamo incontrato Arianna Tricomi, che ha spiegato in un minuto tutte le discipline dello sci freestyle presenti a Milano Cortina 2026. In pochi istanti, l’atleta ha illustrato le varie specialità, rendendo chiaro quello che si vedrà alle Olimpiadi tra qualche anno.

Abbiamo incontrato a Livigno Arianna Tricomi, che ci ha spiegato in minuto tutte le specialità dello sci freestyle presenti a Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sci freestyle, tutte le discipline spiegate in un minuto da Arianna Tricomi Approfondimenti su Arianna Tricomi Non solo sci: tutte le discipline invernali che vedremo a Milano-Cortina 2026 Sono iniziate ufficialmente oggi, 6 febbraio, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Maturità 2026, scelte le materie della seconda prova: ecco tutte le discipline Gli studenti italiani che affronteranno l’esame di maturità nel 2026 conoscono già le materie della seconda prova. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Arianna Tricomi Argomenti discussi: Lo sci acrobatico freestyle alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026; Le regole dello sci freestyle a Milano Cortina 2026: acrobazie spettacolari per ogni disciplina; Eileen Gu, la regina del freestyle a Milano Cortina: guadagna 23 milioni di dollari (tutti con gli sponsor, solo 100mila dollari con lo sci); Livigno ospita snowboard e sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | Intervista con Luca Moretti, presidente di Livigno Next. Freestyle oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari qualificazioni slopestyle, streaming, italiani in garaOggi sabato 7 febbraio incominciano le gare di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: sarà la località di Livigno (in provincia di ... oasport.it Sci freestyle, Maria Gasslitter debutta col sorriso alle Olimpiadi: in finale nello slopestyle senza TabanelliMaria Gasslitter ha fatto subito centro alla sua prima partecipazione alle Olimpiadi Invernali, riuscendo a qualificarsi alla finale dello slopestyle, ... oasport.it Giappone No, siamo ad Artesina in provincia di Cuneo! O meglio... a “Giappesina”! Questo nome speciale è stato coniato dalla leggenda del freeride Arianna Tricomi @ari_tricomi (3 volte campionessa del mondo!), che negli ultimi tempi è tornata sp facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.