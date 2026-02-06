Non solo sci | tutte le discipline invernali che vedremo a Milano-Cortina 2026

Sono iniziate ufficialmente oggi, 6 febbraio, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Tuttavia, già da due giorni si sono svolte le prime gare, con atleti che si sono sfidati in diverse discipline. La manifestazione si prepara a portare in Italia un mix di sport, non solo sci, ma anche tante altre specialità invernali.

Iniziano ufficialmente oggi, 6 febbraio, i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, ma già dal 4 si sta gareggiando. L’Italia ospiterà atleti da tutto il mondo in quindici discipline diverse, distribuite tra sei località principali. Ecco allora una breve guida per districarsi tra le sfide. Le cinque sedi principali. Anterselva ospita il biathlon dall’8 al 21 febbraio. Cortina d’Ampezzo è il cuore degli sport su slittino (bob, skeleton, slittino) e del curling, con gare dal 4 al 22 febbraio. In Val di Fiemme (Predazzo e Tesero) si svolgono salto con gli sci, combinata nordica e sci di fondo dal 7 al 22 febbraio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Il 20 gennaio 2026, l’Italia annuncia le prime convocazioni della squadra nazionale degli sport invernali per le Olimpiadi di Milano Cortina.

