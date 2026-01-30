Maturità 2026 scelte le materie della seconda prova | ecco tutte le discipline

Gli studenti italiani che affronteranno l’esame di maturità nel 2026 conoscono già le materie della seconda prova. Per i licei, tocca al Latino al classico, alla Matematica al scientifico e alle Scienze umane al liceo delle Scienze Umane. Per gli istituti tecnici, ci saranno Economia aziendale per il settore economico, indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”, e Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo “Turismo”. Infine, per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente”, la seconda prova sarà Progettazione

Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Scienze umane al Liceo delle Scienze umane; Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo «Amministrazione, finanza e marketing»; Discipline turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo «Turismo"; Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo «Costruzioni, Ambiente.

