Sci di fondo oggi Olimpiadi 2026 | orario skiathlon maschile tv streaming pettorali di partenza

Oggi alle 12.30 si svolge lo skiathlon maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026. Gli atleti si sfidano per le medaglie in un evento molto atteso. La gara si tiene nel pieno della domenica e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. I pettorali di partenza sono stati già annunciati, e gli appassionati sono pronti a seguire ogni minuto.

Domenica 8 febbraio (dalle ore 12.30) andrà in scena il secondo evento di sci di fondo con in palio le medaglie ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Stiamo parlando dello skiathlon maschile, che si disputa come in campo femminile (gara vinta ieri dalla svedese Frida Karlsson) sulla distanza dei 20 chilometri con i primi 10 km in classico e gli ultimi 10 in tecnica libera. Favoriti d'obbligo sulla carta i norvegesi Johannes Høsflot Klæbo, Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget e Mattis Stenshagen, che hanno la concreta possibilità di monopolizzare il podio sulle nevi della Val di Fiemme.

